Campania: Cascone (Commissione Regionale Trasporti), da Regione svolta totale con piu’ bus e treni (2)

- “La Regione Campania ha investito venticinque milioni per il trasporto pubblico degli studenti, ha bandito la gara per acquistare ottocento nuovi autobus e rinnovare l’intero parco rotabile, ha acquistato ventiquattro nuovi treni, ai quali a breve se ne aggiungeranno altri trenta, è intervenuta per risolvere le problematiche delle aziende di altri enti introducendo l’elemento innovativo della serietà e garantendo loro la certezza e la puntualità nel trasferimento di risorse, ha confermato le risorse necessarie per il completamento delle grandi infrastrutture, ha investito fortemente sulla mobilità turistica per incentivare i flussi verso la nostra Regione, ha puntato sulla sicurezza nelle principali stazioni e su tutti i nuovi mezzi di trasporto che sono stati acquistati, i quali avranno tutti la videosorveglianza a bordo”, ha sottolineato il consigliere regionale del gruppo “De Luca Presidente”. (segue) (Ren)