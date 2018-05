Campania: Marrazzo (Commissione Lavoro), incomprensibile chiusura stabilimento Doria di Acerra

- "E' incomprensibile l'annunciata chiusura della Doria di Acerra, per la quale lavorano 67 dipendenti e 30 dell'indotto e che costituisce un punto di riferimento occupazionale per il territorio, e si inserisce nella grave problematica dell'abbandono del territorio da parte di aziende che stanno innescando in Campania una bomba occupazionale e sociale". E' quanto ha affermato il presidente della Commissione Regionale Lavoro e Attività Produttive, Nicola Marrazzo, che ha convocato l'organismo consiliare per venerdì 25 maggio 2018 alle ore 11,30, nella sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, piano secondo. Parteciperanno all'audizione la direzione aziendale di Doria s.p.a., il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, il Vescovo di Acerra, Don Antonio Di Monna, il Presidente del Consiglio comunale di Acerra, Andrea Piatto, le segreterie regionali dei sindacati confederali e la Rsu aziendale.(Ren)