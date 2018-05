Imprese: Cilento concede per la prima volta i suoi tessuti cravatta per abiti da donna (2)

- Il tutto impreziosito dalle borse artigianali di Delù, della famiglia De Laurentiis e i gioielli di manifattura orafa "Lovely Life By Carmen Gioielli" di Rita Esposito. Il defilè avrà come colonna sonora la canzone classica napoletana con la direzione musicale di Carlo e Salvatore Simeoli di Kartel Studio. Partner della serata la giovane imprenditrice Martina Cardone dello showroom "Ellis". “Le donne sono tutt'altro che in panchina – ha dichiarato Ginevra Giannattasio - anzi le donne si sostengono, si aiutano, si confidano, e, quando fanno squadra sono super”. Il progetto "Donne in panchina", supportato dalla campagna di crowdfunding sulla piattaforma Meridonare, nasce nel 2016 ad iniziativa della Consigliera della Municipalità 5 Arenella Vomero Cinzia Del Giudice per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, ed ha visto realizzare una serie di progetti per le panchine del territorio da parte delle allieve dell'Accademia delle Belle Arti guidate dalla professoressa Maria Cristina Antonini. Durante la serata un focus sul progetto #IoRestoANapoli, piattaforma web che mira a promuovere l'occupazione giovanile in Campania nel campo dell'alta sartoria napoletana, dell'artigianato partenopeo con lo scopo di riportare alla luce la memoria storica della tradizione. A sostenere il progetto tanti artisti che si esibiranno in un concerto come il soprano Linda Airoldi del Teatro San Carlo, la tammorra di Romeo Barbaro e il pianoforte di Lucia Piatto. (Ren)