Campania: De Vivo (Fi), Pontecagnano Faiano (Sa) non sarà mai un 'feudo' (2)

- Rivendicando la sua storia politica, De Vivo ha aggiunto: "Sono fiera del mio simbolo e del mio partito, cui appartengo dal 1994, da quando il presidente Silvio Berlusconi ha fondato Forza Italia. E sono orgogliosa di sostenere Francesco Pastore, collega di Giunta con cui collaboro ormai da due anni. Un giovane politico ma già con una grande esperienza. Sarà il sindaco della libertà, uno dei più giovani d'Italia". "Oggi a Pontecagnano Faiano - ha proseguito - sono 'assessore tecnico', punto a diventare consigliere per continuare un'azione efficace per la città, entrando nelle famiglie, perché lo spirito di servizio per la comunità viene prima di tutto". "Forza Italia - ha concluso - sta affrontando questa campagna elettorale con sorriso, entusiasmo e passione. È una battaglia di libertà. Noi, come hanno ribadito i nostri deputati Enzo Fasano e Gigi Casciello, abbiamo un'idea chiara: Pontecagnano Faiano non diventerà mai un feudo di altri che pensano di arrivare qui a comandare. Nessuna pressione può scoraggiarci". (Ren)