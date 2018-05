Napoli: Fi e Sud protagonista a confronto su giovani e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto aperto sulle politiche giovanili e sull'emarginazione dell'identità culturale ed artistica napoletana dovuta al fallimento delle politiche del governatore De Luca e del sindaco de Magistris. Lo hanno annunciato il presidente del Gruppo regionale della Campania di Forza Italia, Armando Cesaro, e il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, a margine di un incontro svoltosi su questi temi. "Il fenomeno delle baby gang, delle violenze che si consumano nelle notti della movida napoletana, così come quello del bullismo particolarmente avvertito nelle scuole, rappresentano una vera e propria emergenza sociale che rischia di danneggiare quella che è la più importante ricchezza del nostro territorio: i giovani", ha sottolineato Cesaro, per il quale "il governo De Luca e l'amministrazione De Magistris sono i principali responsabili, per la loro incapacità politica, dello stato di sbando e di abbandono delle giovani generazioni a Napoli e in Campania". (segue) (Ren)