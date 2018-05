Fisco: Buccico (commercialisti), in Eu attenzione su multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni l'aumento delle pianificazioni fiscali aggressive e la ricerca di soluzioni, non sempre lecite, di metodi per limitare la pressione fiscale da parte delle imprese sfruttando alcuni disallineamenti normativi rappresentano il principale problema per le amministrazioni finanziarie a livello nazionale e internazionale. In particolare, si sta cercando di eliminare quei processi che le imprese multinazionali hanno appreso adeguando la propria configurazione strutturale alle mutazioni delle condizioni di mercato. Ma l'equità fiscale rappresenta un passo molto lungo e pieno di ostacoli". Lo ha detto Clelia Buccio, presidente della Fondazione dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, presentando la diciassettesima edizione di "Spring in Naples", convegno di Fiscalità internazionale e comunitaria, che si terrà domani, venerdì 25 maggio alle ore 9,00 presso la sede dell'Ordine in Piazza dei Martiri, 30. Tema del forum sarà il progetto Beps e la pianificazione fiscale delle imprese. (segue) (Ren)