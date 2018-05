Italo: la Reggia di Caserta e Benevento nel sistema di trasporto integrato rotaia-gomma (2)

- Durante la giornata potranno visitare quella che è stata definita l’ultima grande realizzazione del Barocco Italiano e il suo immenso Parco, che si ispira ai giardini delle grandi residenze europee del tempo, fondendo la tradizione italiana del giardino rinascimentale con le soluzioni introdotte a Versailles, per poi ripartire con Italobus alle 16:45 per Napoli Afragola dove li aspetterà il treno delle 17:39 diretto a Torino. “Siamo davvero felici che le città di Caserta e Benevento siano entrate a far parte del nostro network – ha detto Francesco Fiore, Direttore Strategie del Prodotto di Italo -. Ma soprattutto siamo orgogliosi di poter contribuire a far conoscere il patrimonio artistico culturale del nostro Paese agevolando in questo caso i collegamenti per visitare la Reggia di Caserta conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Con Italobus inoltre i cittadini di Caserta e Benevento potranno essere collegati direttamente al network dell’alta velocità servito da Italo, acquistando comodamente un biglietto unico valido per bus e treno”. (segue) (Ren)