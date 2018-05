Italo: la Reggia di Caserta e Benevento nel sistema di trasporto integrato rotaia-gomma (3)

- “L’inserimento della Reggia nei collegamenti dell’alta velocità con Roma rappresenta uno degli obiettivi più importanti a cui abbiamo puntato per rilanciare l’immagine del Monumento e il ruolo di grande attrattore turistico internazionale - ha sottolineato il Direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori -. Ringraziamo Italo Treno e auspichiamo che la collaborazione possa continuare nel tempo”. “La connessione tra la stazione ferroviaria di Caserta e quella dell’Alta Velocità di Afragola attraverso un bus di Italo Treno rappresenta un’ottima opportunità per i viaggiatori casertani e per chi intende raggiungere la nostra città – ha aggiunto il sindaco di Caserta Carlo Marino-. In tal modo la distanza tra Caserta e le più importanti città italiane si accorcia notevolmente e viene consentito ai tanti nostri pendolari, così come ai turisti che vogliono raggiungere Caserta, di poter usufruire di numerosi collegamenti. Ringrazio Italo Treno, con cui c’è stata una fruttuosa collaborazione, che, ne sono certo, proseguirà nei prossimi anni”. (segue) (Ren)