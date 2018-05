Campania: Cascone (Commissione Regionale Trasporti), da Regione svolta totale con piu’ bus e treni

- “La Regione Campania ha dato una svolta totale al settore dei trasporti, mettendo in campo un’azione serrata per risalire la china in un settore che è complessivamente in crisi, nel Paese, e, nella nostra Regione, sconta la pesante eredità della precedente Giunta". E’ quanto ha affermato il presidente della Commissione Regionale Trasporti, Luca Cascone, nel corso dell’intervista, della giornalista Gabriella Peluso, Responsabile dell’Ufficio Stampa, su CRC TV del Consiglio Regionale della Campania. (segue) (Ren)