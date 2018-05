Napoli: Borrelli (Verdi), corso Vittorio Emanuele devastata dai lavori per la fibra ottica (2)

- "Il sequestro della villa a picco sul mare di Ischia conferma che la storia dell'abusivismo edilizio è, in alcuni casi, un'invenzione per giustificare abusi e sfregi al territorio che nulla hanno a che fare con la necessità di assicurarsi un tetto sopra la testa". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "bisogna usare la massima fermezza contro chi, oggi, continua a costruire in maniera abusiva senza alcun rispetto delle regole, soprattutto in casi come questo in cui è evidente che siamo di fronte a una villa che doveva essere usata per le vacanze". "Per fermare l'abusivismo in un'isola bisogna tracciare il passaggio dei materiali edili che partono e arrivano sull'isola nei vari porti, tra cui quello di Napoli, per capire a cosa servono ed evitare che finiscano in cantieri abusivi" ha aggiunto Borrelli per il quale "la cosa più inquietante è che il tutto è avvenuto tra i comuni di Ischia e Casamicciola, la zona più colpita dal terremoto dell'estate scorsa, dove bisognerebbe edificare solo per ricostruire e con la massima attenzione". (Ren)