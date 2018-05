Pmi: ci sono i fondi per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende campane

- L'assessore regionale ha illustrato le due misure messe in campo per le Pmi nell'incontro promosso dai commercialisti di Napoli Nord. "La Regione Campania vuole sostenere l'internazionalizzazione delle aziende. Abbiamo deciso di mettere in campo un intervento forte a favore delle Pmi. Questi strumenti devono arrivare in modo capillare sul territorio per tradurre efficacemente la nostra policy in atti concreti. Sono stati pubblicati due bandi, uno per la partecipazione alle fiere internazionali e il secondo per l'internazionalizzazione che potranno consentire di 'aggredire' la sfida dei mercati stranieri. Mettiamo a disposizione 150mila euro ad azienda consentire una concreta espansione". Ha detto Valeria Fascione, assessore regionale all'internazionalizzazione intervenendo al forum promosso dall'Odcec di Napoli Nord. (segue) (Ren)