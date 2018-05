Napoli: domani in comune convegno Anci sul tema "Dalla scuola materna al sistema integrato 0-6"

- Domani, venerdì 25 maggio 2018 alle ore 9.00 nella Sala Giunta del comune di Napoli a Palazzo San Giacomo si svolgerà il convegno "Dalla scuola materna al sistema integrato 0-6", promosso dall'Anci e dal comune di Napoli, in collaborazione con Andis e Cidi di Napoli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luigi de Magistris, dell'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e del presidente Anci Campania Domencio Tuccillo seguiranno gli interventi della Presidente della Commissione Scuola Anci Cristina Giachi e degli assessori alla Scuola delle città di Roma, Bologna e di altri comuni italiani. L'evento, organizzato dall'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, intende rilanciare il tema del governo pubblico nei processi di programmazione e realizzazione dei servizi e dei presidii 0-6, soprattutto per quel che concerne l'impianto e le modalità con cui si sviluppa l'integrazione tra i diversi attori pubblici, nonché soggetti del privato sociale. Nell'ambito del convegno, alle ore 11.00, ci sarà anche la tavola rotonda "A cinquant'anni dalla scuola dell'infanzia, la sfida pedagogica e organizzativa del sistema integrato 0-6" coordinata da Giovanni Faedi alla quale parteciperanno, tra gli altri, Carlo Borgomeo (Presidente dell'Impresa Sociale Con i Bambini), Giancarlo Cerini (Comitato Scientifico Nazionale Miur), Maura Striano (docente ordinario di pedagogia dell'Università Federico II di Napoli) e Luca Sorrentino (Presidente Legacoopsociali Campania), per lo staff Usr Rosa Seccia, per il Cidi Napoli il presidente Antonio Maiorano e per l' Andis Provinciale la presidente Rossella Stornaiuolo. "Insieme all'Anci e con la collaborazione del Cidi e dell'Andis, intendiamo coniugare la riflessione sui 50 anni della scuola dell'infanzia e dei suoi successi, con i nuovi scenari che il sistema integrato rende possibile, tenendo conto delle diverse realtà territoriali a livello nazionale e dell'impegno che da sempre il comune di Napoli ha dimostrato, pur nelle difficoltà, nei confronti di questo segmento formativo per la crescita sana ed equilibrata dei nostri bambini. È un momento per confrontare anche tra loro i diversi modelli e scambiarsi buone pratiche, tra città e tra scuole statali e comunali, a cui vogliamo far seguire da settembre anche momenti di incontro e riflessione a livello locale per e tra gli operatori", cosi l'assessore alla Scuola Annamaria Palmieri (Ren)