Napoli: domani M5s a Torre del Greco con il candidato sindaco Luigi Sanguigno

- Domani, venerdì 25 maggio, alle 19, nell'hotel Holidays di Torre del Greco (in via Litoranea, 154) il Movimento 5 Stelle illustrerà le azioni previste nel programma di governo della città per favorire la ripubblicizzazione del servizio idrico, la salvaguardia e valorizzazione del parco nazionale del Vesuvio, aumentare la qualità del mare e la pulizia della spiaggia, qualificando gli interventi di depurazione. Saranno questi i temi dell'incontro "Acqua, Parco, Mare" che domani vedrà la partecipazione, insieme al candidato sindaco di Torre del Greco, Luigi Sanguigno, dei senatori del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes, Virginia La Mura e Franco Ortolani, del deputato M5S Luigi Gallo e del consigliere regionale M5S della Campania Vincenzo Viglione. La stampa è invitata a partecipare. "Acqua e Ambiente rappresentano le prime due stelle del Movimento – ha affermato il candidato sindaco del Movimento 5 Selle di Torre del Greco, Luigi Sanguigno -, beni comuni e risorse preziose per la vita. A livello locale si può fare tanto, innanzitutto partecipando attivamente alla pianificazione di salvaguardia e valorizzazione del Parco del Vesuvio all'interno di un sistema che metta in rete le risorse culturali, architettoniche e archeologiche con quelle naturalistiche e paesaggistiche grazie a un'amministrazione comunale focalizzata a promuovere un vero e proprio brand cittadino che valorizzi le eccellenze del territorio. Promuoveremo un uso sostenibile della risorsa mare che va prima salvaguardata con il controllo degli scarichi abusivi e il potenziamento del sistema di trattamento delle acque reflue, anche in un'ottica di tutela delle coste".(Ren)