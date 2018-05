Mozzarella: Cammarano (M5S), aziende costrette ad abbattere la metà dei loro capi di allevamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dalla nuova definizione delle zone vulnerabili ai nitrati si evince che la Piana del Sele potrà sostenere la metà dei capi bufalini oggi presenti negli allevamenti. Per effetto di questa delimitazione, molte aziende zootecniche sono incappate in denunce e sequestri per illeciti smaltimenti, illecita gestione dei rifiuti e scarichi non autorizzati. Di fatto, si sta mettendo in ginocchio un intero settore che, di questo passo, rischia di scomparire, con gravi conseguenze per l’indotto e per l’economia dell’intera regione”, ha concluso Cammarano. Della vicenda se ne parlerà sabato 26 maggio prossimo, alle ore 19, nella sala Fraiese a Capaccio Scalo, nel corso di un incontro organizzato dall’associazione La Libera Associazione Cittadini 5 Stelle di Capaccio Paestum. Con il consigliere Cammarano, saranno presenti esperti del settore e rappresentanti degli allevatori zootecnici e degli agricoltori. (Ren)