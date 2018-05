Napoli: al Pan domani la mostra fotografica"Amazons 5.0 le Amazzoni del Futuro"

- ViGroup, International Social Art Association con il patrocinio del Comune di Napoli, alla presenza della Delegata alle Pari Opportunità, Simonetta Marino, inaugura giovedì 24 maggio ore 18.00 - presso il Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, la mostra fotografica: "Amazons 5.0 le Amazzoni del Futuro". Un racconto fotografico dell'evento art mob performance realizzato lo scorso 24 marzo in Via Partenope, scritto e diretto da Viviana Falace e promosso durante la rassegna "Marzo donna – Lazzare Felici" del Comune di Napoli. Amazons 5.0 protagoniste le nuove giovani guerriere: amazzoni che combattono per le pari opportunità, per i diritti di tutte e tutti. La mostra fotografica ripercorrerà il suggestivo viaggio emozionale con una narrazione visiva vissuta e condivisa sul territorio da madri e figlie. Saranno presenti durante la mostra fotografica, per gentile concessione dell'artista, due opere di Maya Pacifico, impegnata sa sempre nella ricerca dell'autenticità del mondo femminile. Durante la serata verrà proiettato il trailer di presentazione ed il video inedito dell'evento Amazons 5.0. Amazons 5.0 è il terzo progetto di performance realizzato dall'Associazione ViGroup, International Social Art Association sul territorio in collaborazione con la Delegata alle Pari Opportunità dopo il "FlashWoman" e "L'Origine del Genere ed il Nuovo Simbolo".(Ren)