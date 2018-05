Lavoro: a Napoli il 25 e 26 maggio 47° Congresso Nazionale dell’AIDP

- Si terrà a Napoli i prossimi 25 e 26 Maggio 2018 il 47esimo congresso nazionale dell’AIDP, l’associazione per la direzione del personale che conta oltre 3mila iscritti che rappresenta la principale voce dei direttori del personale e degli addetti ai lavori nell’area della gestione del personale in Italia. Il tema guida del 47esimo congresso AIDP sarà il futuro del lavoro in tutti i suoi risvolti e i suoi impatti sul presente. Il Futuro Oggi è lo slogan del congresso che approfondirà le tematiche più innovative e di tendenza sul lavoro 4.0. Saranno presenti numerosi relatori di livello nazionale e internazionale. (www.aidp.it). (segue) (Ren)