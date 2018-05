Salerno: Borrelli (Verdi), sentenza Tar obbliga società vigilanza a garantire due unità nei giri di perlustrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla sentenza del Tar di Salerno, le società di vigilanza dovranno continuare a garantire che, nei giri di perlustrazione, ci siano almeno due persone per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai vigilanti stessi". A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, spiegando che "il Tar di Salerno ha respinto la richiesta di sospensiva, avanzata da una società di vigilanza, del provvedimento del Questore di Avellino, valido anche per le altre province campane, in base al quale le società sono tenute a garantire la presenza di almeno due persone per ogni turno".(Ren)