Libri: la Iuppiter Edizioni di Napoli dona i suoi titoli al Liceo Carlo Porta di Erba (Co) nell'ambito dell'iniziativa Cuore e Lettura

- Anche quest’anno Iuppiter Edizioni di Napoli propone l’iniziativa Cuore e Lettura lanciata nel 2015 per promuovere l’educazione alla lettura. Dopo aver donato alcuni titoli del proprio catalogo agli istituti penitenziari napoletani, alla biblioteca Annalisa Durante, alla casa accoglienza Liberi di Volare, all’Azienda Ospedaliera del Colli (Monaldi, Cotugno e CTO), alla prima libreria gratuita di Napoli LibriLiberi in Movimento e al Rotaract Club Ottaviano impegnato nel progetto “Sulla scia…delle ali della libertà”, a maggio, mese dei libri, Iuppiter Edizioni ha scelto di sostenere il Liceo Linguistico Carlo Porta di Erba (CO) attraverso la collaborazione con il Comitato Genitori. I titoli Iuppiter donati andranno ad affiancare quelli di altre case editrici insieme alle quali si darà vita al “Mercatino del Libro” che si terrà dal 23 maggio al 4 giugno 2018 nei giardini della splendida Villa Amalia che ospita Liceo Carlo Porta. (Ren)