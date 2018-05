Campania: Beneduce (FI), risposta interrogazione conferma mancata programmazione dissesto idrogeologico (2)

- "Insomma dopo un question time ed una interrogazione scritta – ha commentato Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia - non si riesce a rispondere a delle domande semplicissime: stato di attuazione ed erogazione dei fondi previsti a vario titolo per il dissesto idrogeologico e le modalità con cui si intende attuare un effettivo e necessario coordinamento della programmazione delle risorse finanziarie". "A questo punto non mi resta altro che riproporre i quesiti nella speranza che finalmente si possa fare il punto sulle risorse finanziarie destinate al rischio idrogeologico e in che modo avviene il coordinamento tra i programmi che sono fonte di finanziamento – ha aggiunto la Beneduce." "Eppure la Giunta Regionale della Campania è dotata di un ufficio apposito per la programmazione unitaria che dovrebbe garantire il network tra gli uffici competenti, programmi e strumenti finanziari disponibili. A quando sembra il dissesto idrogeologico non è una priorità né dell'ufficio programmazione unitaria né tantomeno del governo regionale" ha concluso Beneduce. (Ren)