Napoli: dispositivo temporaneo di traffico per "Marcia della Pace" di domani

- Per consentire il regolare svolgimento della 24° edizione della "Marcia della Pace" prevista per giovedì 24 maggio in alcune strade ricadenti nella Municipalità V, è stato istituito un particolare dispositivo momentaneo di traffico. In particolare: istituire per domani, giovedì 24 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12,30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati, sul percorso via Luca Giordano, via Scarlatti, Piazza Vanvitelli e sulle confluenze delle predette strade interessate dal transito del corteo, fino al rientro sullo stesso percorso.(Ren)