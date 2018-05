Salerno: la "Festa diocesana degli Incontri" sabato 26 maggio a Cava de'Tirreni

- Sabato 26 maggio, in Piazza Vittorio Emanuele III di Cava de'Tirreni, si svolgerà la "Festa diocesana degli Incontri", con la quale si concludono le celebrazioni per il 25° della fondazione dell'Azione Cattolica di Amalfi-Cava de'Tirreni. Fu nel 1992, infatti, che per volontà dell'allora arcivescovo Mons. Beniamino Depalma, le due associazioni diocesane di Amalfi e Cava de'Tirreni furono unite. Le celebrazioni per l'anno giubilare sono state fortemente volute e promosse dalla Presidenza diocesana di Azione Cattolica e da una commissione speciale composta dai presidenti diocesani di questi 25 anni. Ospite d'eccezione sarà proprio Mons.Depalma, con il quale ripercorreremo le tappe di questo cammino, attraverso ricordi e testimonianze di persone che ne sono state protagoniste. L'evento si concluderà poi con un momento di preghiera presieduto dal nostro Arcivescovo, Mons. Orazio Soricelli, ed il taglio della torta giubilare in Piazza Eugenio Abbro.(Ren)