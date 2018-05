Lavoro: a Napoli il 25 e 26 maggio 47° Congresso Nazionale dell’AIDP (2)

- Il tema del congresso è il futuro del lavoro è oggi che verrà approfondito in plenaria e in numerose sessioni parallele in cui si affronteranno i temi dell’intelligenza artificiale e del loro impatto sull’organizzazione del lavoro e le nuove relazioni umane, gli impatti della trasformazione digitale sulla gestione delle risorse umane, la questione del benessere dei dipendenti e del welfare aziendale che sono al centro dei nuovi modelli di gestione e valorizzazione delle imprese, la quarta rivoluzione industriale e industria 4.0, il social recruiting per i millennials e le competenze per il futuro, il digital recruting e la global employability, le nuove relazioni industriali nell’era dei robot e temi quali il mindfullness, ossia le nuove tecniche di allenamento mentale per una gestione condivisa e positiva del cambiamento. Un ampio ventaglio di tematiche e di relatori che animeranno il 47° Congresso AIDP con il filo conduttore del futuro del lavoro pensato in chiave di attualità. (segue) (Ren)