Lavoro: a Napoli il 25 e 26 maggio 47° Congresso Nazionale dell’AIDP (4)

- “Il titolo di questo congresso è un ossimoro. Dire Il "futuro oggi" è come pensare di abolire il tempo di preparazione delle persone al domani. E invece è il contrario che vogliamo fare - ha spiegato Isabella Covili Faggioli, presidente AIDP -. Vogliamo abituarle all'idea del futuro proponendo un passo avanti. Per inventarsi un futuro dobbiamo abbandonare i pensieri ovvi, quotidiani e ripetitivi. Battere troppo il chiodo dell'indignazione e del disastrismo non serve, anzi, è controproducente. Ci porta ad essere collusi con quello che vorremmo cambiare. Per queste ragioni abbiamo deciso di concentrare tutto il Congresso AIDP di Napoli sul futuro volto al presente. Possiamo costruirlo insieme operando per un lavoro non solo giusto, non solo ben fatto, non solo dignitoso ma anche bello.” (Ren)