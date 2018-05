Imprese: Cilento concede per la prima volta i suoi tessuti cravatta per abiti da donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 25 maggio alle ore 20 al Circolo Posillipo il collettivo dei giovani "Vesuvius fiori di Corallo" di Ginevra Giannattasio scenderà in campo per l'evento benefico "Canto d'amore" per sostenere il progetto "Donne in panchina". Rifacendosi alla tradizione delle maestranze napoletane rende come leitmotiv dell'evento, il recupero della memoria storica, tramandando le tradizioni delle arti campane e intraprendendo un nuovo iter verso l'innovazione. Vesuvius si ripropone quindi di creare una sinergia tra il folclore del passato e il moderno glamour, trovando il giusto connubio tra i due mondi con un designer contemporaneo. Per l'occasione la storica Maison "M. Cilento & F.llo", fondata a Napoli nel 1780, ha concesso a "Vesuvius fiori di Corallo" i suoi tessuti cravatta in Twill di pura seta per la prima volta per un abito sartoriale da donna confezionato da "Mani di Fata" di Anna Maria Di Leva. Modelle per un giorno donne lavoratrici e studentesse che sfileranno indossando anche abiti con i preziosi tessuti di San Leucio e a fantasia che richiamano la tradizionale riggiola partenopea, dedicati ai magnifici luoghi marini della Regione Campana. (segue) (Ren)