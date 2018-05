Salerno: Forza Italia, Salvatore Annunziata non è piu’ coordinatore

- “Ho appreso dalla nota del coordinatore di Forza Italia Salerno, l'onorevole Vincenzo Fasano della mia sostituzione dal ruolo di coordinatore di Forza Italia a San Marzano sul Sarno. Colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri di buon lavoro all'imprenditore Gennaro Adinolfi, scelto per il medesimo incarico a San Marzano sul Sarno.Mi rendo conto che una figura attiva e molto impegnata sul territorio, come me, possa risultare scomoda ad un partito che sta cercando recuperare a fatica consensi nel Salernitano. Non sembra corretta però la strategia di ricostruire l'immagine di un partito logorato da beghe interne e vicende note a Salerno, imponendo il potere dall'alto e marcando il territorio con una sorta di gara tra nominati e nominatori”. Cosi’ l’ex coordinatore Annunziata.(Ren)