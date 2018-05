Campania: Beneduce (FI), risposta interrogazione conferma mancata programmazione dissesto idrogeologico

- "Dopo mesi e due solleciti arriva la risposta all'interrogazione scritta nella quale chiedevo lo stato di attuazione dei programmi che, a vario titolo, dovrebbero finanziare opere per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e su come si intendesse coordinare il lavoro per effettuare una programmazione unica che potesse finalmente avviare una seria ed efficace politica di prevenzione del rischio idrogeologico”. E’ quanto dichiarato da Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente Commissione Ambiente. "Le risposte delle competenti Direzioni Generali Difesa suolo e ecosistema e Autorità di gestione Fondo sociale europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione dimostrano quanto sia scollegata la macchina burocratica regionale la quale dovrebbe lavorare per obiettivi e con ruoli affidati per competenze ed in continuo coordinamento". (segue) (Ren)