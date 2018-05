Napoli: dispositivo di traffico per "Di Corsa contro la violenza" di domenica 27 maggio

- Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e sociale "Di Corsa contro la violenza" prevista per domenica 27 maggio in alcune strade cittadine, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico. In particolare, dalle ore 09.00 alle 11.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del percorso della gara podistica: partenza da piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro(in corsia delimitata e protetta), via Partenope, piazza della Vittoria dove si effettuerà il giro boa, per ritornare in via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario Console, piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Medina, svolta a destra per via Sanfelice, piazza Bovio, svolta a destra per via Depretis (in corsia delimitata e protetta), svolta a destra per piazza Municipio, poi a sinistra per via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, arrivo in piazza del Plebiscito. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e riaperti al traffico da parte degli organizzatori della Manifestazione su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale; l'obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi,rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza; l'obbligo ai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti; una corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro; una corsia delimitata in via Depretis per consentire il transito dei veicoli.(Ren)