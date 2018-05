Napoli: domani al Vittorio Veneto di Scampia manifestazione finale "Napul'è Mille Colori"

- Domani alle ore 10,30 presso l'ISIS Vittorio Veneto di Scampia (via Labriola 11), con la presenza dell'Assessore al Welfare Roberta Gaeta, si terrà la manifestazione "Napul'è Mille colori" il progetto che ha "invertito i ruoli", con i ragazzi disabili a supporto dell'intera classe. "In questa scuola - ha detto l'Assessore Gaeta - "i ragazzi hanno saputo arricchirsi a vicenda, dando prova di maturità e umanità. Ad inizio anno – continua l'Assessore- il Servizio Centrale Welfare chiede alle scuole di segnalare il numero di progetti individuali da attivare per l'autonomia e il supporto degli alunni disabili. Qui la situazione si è capovolta: proprio grazie ai loro compagni disabili destinatari di progetti "individuali", 19 gruppi-classe hanno potuto svolgere laboratori di cucina, cake design e pizzeria, altrimenti impossibili da praticare. I ragazzi hanno di fatto – ha concluso l'Assessore – superato i limiti mentali e culturali legati alla disabilità: questo è un esempio virtuoso di come possano essere utilizzati i fondi pubblici sulla disabilità a sua disposizione".(Ren)