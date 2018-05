Caserta: domani ad Aversa focus sulle agevolazioni per accedere ai mercati esteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commercialisti possono essere un riferimento sul territorio – dichiara Francesco Corbello, consigliere segretario dell'Odcec Napoli Nord e Strategic Partner di Dubai FDI (l'Agenzia attrazione investimenti esteri del Governo di Dubai) – per la diffusione della cultura dell'internazionalizzazione e delle diverse opportunità che l'approccio ai mercati globali può dare al sistema produttivo. In collaborazione con le Commissioni di Studio, stiamo progettando e sostenendo un percorso formativo per supportare le imprese/clienti sui mercati internazionali, con l'obiettivo di formare "specialisti dell'internazionalizzazione". "Dall'altra parte - continua Corbello - finalmente la Regione Campania con l'assessore Fascione mostra sensibilità su questo tema, definendo le strategie e supportando finanziariamente le imprese in grado di proporre progetti organici di sviluppo internazionale. Ulteriore tema è quello dell'attrazione degli investimenti esteri in Campania e anche da questo punto di vista ci sono i primi segnali positivi: la scorsa settimana uno dei principali gruppi di Dubai (The Corporate Group annoverato tra le prime 25 PMI dell'emirato) ha visitato a Caserta 012 Factory, eccellenza italiana tra gli incubatori di imprese, esaminando sette progetti da sviluppare negli Emirati". (segue) (Ren)