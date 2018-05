Comunali: venerdì la presentazione ufficiali delle liste a sostegno del candidato a sindaco di Brusciano Carminantonio Esposito

- La campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Brusciano (Na) entra nel vivo. Venerdì 25 maggio alle ore 20.30 nella piazzetta di San Sebastiano, in via Camillo Cucca, è in calendario la presentazione delle sette liste di area centrodestra in appoggio alla candidatura a sindaco dell’ex magistrato Carminantonio Esposito. Un nome di spessore, si legge in una nota, "per consentire alla cittadinanza bruscianese di avere una guida sicura in grado di tenere la città al riparo da ogni tipo di pressione e tentazione. In questa direzione anche la scelta di avere nella coalizione liste civiche con altrettanti esponenti della società civile ed un buon numero di giovani". Prima di rivolgere il pensiero alla tornata elettorale, Esposito ha ricordato il giudice Giovanni Falcone e gli uomini che con lui persero la vita nel terribile agguato di Capaci, nel giorno della tragica ricorrenza, poi ha spostato l'attenzione verso la città di Brusciano "che ha bisogno di una guida che la tenga sempre più al riparo". “L’affetto, la passione per il mio paese natale – ha spiegato il candidato a sindaco - mi ha spinto a fare qualcosa per Brusciano anche per i tanti cittadini che giorno dopo giorno mi stanno incontrando e incitando ad andare avanti. Il paese ha bisogno di una svolta all’insegna della legalità”. Il ritorno alla genuinità dell’impegno e della politica senza perdere di vista il valore più importante la sicurezza: “Innanzitutto – ha sottolineato - mi preme la necessità di restituire Brusciano alla sue tradizioni di socialità, di operosità e di armonia, partendo dal debellare la piaga dello spaccio e liberare il paese dai prepotenti e sfruttatori. Soprattutto le donne e i bambini devono avere la certezza di circolare liberamente per le vie del paese senza l’incubo della delinquenza”. Una città economicamente più salda e più libera: “Bisogna combattere la disoccupazione, incentivando nuove iniziative produttive. Alludo –spiega l’ex giudice- alla possibilità di avviare nuove imprese utilizzando gli incentivi finanziari e le sovvenzioni sia a tasso agevolato che a fondo perduto (esempio Resto al Sud). Smettiamola con le false ed ingannevoli promesse che offendono la dignità dell’uomo, noi ci battiamo per la piena attivazione dei principi costituzionali”, ha concluso Esposito. Carminantonio Esposito è nato nel 1942 a Brusciano. E' entrato in Magistratura nel 1969 e ha svolto le funzioni di Giudice nella città di Genova fino al 1977, quando è stato trasferito a Napoli in qualità di Pretore. Dal 1992 ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli. Nel 1997 è stato nominato dal Plenum del Csm Presidente di Sorveglianza del Tribunale di Perugia. Gli ultimi anni di servizio li ha trascorsi a Napoli come Presidente del Tribunale di Sorveglianza della nostra Città Capoluogo della Campania. Le liste a sostegno della candidatura di Carminantonio Esposito sono Insieme per brusciano; Rinascimento bruscianese; Forza Brusciano; Orgoglio Campano Mir; Brusciano libera; La città che vogliamo; Prima Brusciano. (Ren)