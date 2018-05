Lavoro: Rostan (Leu), riaprire trattativa sulla Doria di Acerra (Na). No a chiusura

- "Sulla vertenza dei lavoratori de La Doria di Acerra intervenga il governo e si riapra la trattativa per una soluzione che non penalizzi gli operai e gli assetti produttivi di un'area già pesantemente deindustrializzata". Lo ha chiesto Michela Rostan, deputata di Liberi e uguali, in una interrogazione urgente al Ministro per lo Sviluppo economico. "Da due mesi - ha scritto la parlamentare - nello stabilimento in provincia di Napoli si vive una situazione di tensione e preoccupazione a causa dell'annunciata chiusura delle attività produttive. Lì lavorano 67 dipendenti, ai quali si aggiungono un'altra trentina dell'indotto. Secondo i sindacati la chiusura dello stabilimento di Acerra, su cui l'azienda parla di perdite per circa 3 milioni di euro, non si giustificherebbe in alcun modo dal momento che mai si è fatto ricorso alla Cassa integrazione, si continua a lavorare su tre turni, mentre la stessa azienda annuncia investimenti per l'ampliamento dell'opificio industriale di Parma". (segue) (Ren)