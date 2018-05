Napoli: dispositivo traffico temporaneo in Galleria Laziale

- Nella corsia della Galleria di Posillipo (detta Galleria Laziale) che da piazza Sannazarocondice a via dei Legionari, dalle ore 7.00 del 29 maggio alle ore 12.00 di venerdì 1 giugno 2018, sara’ attivo il seguente dispositivo di traffico temporaneo: il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell'impresa esecutrice dei lavori; il divieto di transito per i pedoni sul marciapiede della corsia interessata dai lavori.(Ren)