Napoli: Borrelli (Verdi), picchiato da baby gang un ragazzo in via Tribunali

- "Ennesima aggressione da parte di una baby gang che, questa volta, ha preso di mira un ragazzo solo perché stava guardando un palazzo abbandonato nella zona tra via dei Tribunali e l'ex Asilo Filangieri". A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, precisando che "Gennaro Maria, questo il nome del giovane aggredito, s'è visto circondato da una decina di ragazzini, o, meglio ancora, bambini, che hanno cominciato a dirgli che doveva andare via, ma era chiaramente solo un pretesto perché poi hanno cominciato subito a sferrare calci e pugni". "Gennaro Maria non ha reagito ed è andato via evitando di far precipitare la situazione visto che quei bambini, tra i dieci e i dodici anni, potevano anche essere armati con qualche coltello come dimostrano le tante storie simili che la cronaca ha raccontato negli ultimi mesi" hanno aggiunto sottolineando: "Questa volta, per fortuna, è finita bene, ma oggi potevamo raccontare l'ennesima tragedia sfiorata o addirittura piangere un morto come è avvenuto con la guardia giurata Della Corte o una persona ferita gravemente come è accaduto l'altro giorno con il giovane Emanuele di 16 anni, pestato a sangue pochi giorni fa. Possibile mai che le forze dell'ordine non riescano a fermare questi piccoli delinquenti?"(Ren)