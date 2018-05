Comunali: Gallo (M5S) al commissario prefettizio di Torre del Greco, basta affissioni abusive in città

- Il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo ha scritto al commissario prefettizio di Torre del Greco, Giacomo Barbato, al comando della polizia municipale di Torre del Greco e al prefetto di Napoli, Carmela Pagano, per segnalare la presenza di manifesti elettorali abusivi. Alla lettera sono allegate 27 fotografie con gli indirizzi in cui è presente propaganda posizionata in spazi non assegnati ai candidati alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno a Torre del Greco. Si segnalano anche casi in cui i manifesti sono presenti all'esterno di comitati elettori che, per legge, possono essere dotati solo di insegne. "La pratica delle affissioni selvagge – ha commentato Gallo – oltre a deturpare il territorio è segno di formazioni politiche che non hanno a cuore la legalità e il decoro del proprio territorio. Dobbiamo fare pulizia perché riempire abusivamente Torre del Greco di manifesti è illegale. Chiediamo ai cittadini di partecipare affinché continuino a segnalarci tutti i casi di affissioni abusive presenti sul nostro territorio, denunce che continueremo a riportare alle autorità competenti. Partecipare al cambiamento vuol dire anche questo, poi il 10 giugno tutti i cittadini potranno scegliere tra chi uccide la nostra terra e la deturpa e chi investe sulla bellezza della propria città, provando a darle un volto nuovo, più giusto, equo ed ecocompatibile". (Ren)