Acqua: Coldiretti Campania, da agricoltura impegno per sostenibilità consumi

- "Gli agricoltori hanno il dovere di sollecitare ogni misura che favorisca l'uso sostenibile delle risorse idriche". È il messaggio che ha lanciato ieri Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania, durante la tavola rotonda organizzata dal Consorzio di Bonifica Sannio Alifano ad Ailano, in provincia di Caserta, sulla traversa fluviale del Volturno. L'incontro ricade nella Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, promossa dall'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Dai dati illustrati dal presidente del Consorzio Santagata, è emerso che l'80% delle acque utilizzate in agricoltura sono destinate all'irrigazione dei campi. "Un dato – ha sottolinea Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti – che, in periodi di forte crisi idrica dovuta anche ai mutamenti climatici, pone il tema dell'innovazione tecnica e tecnologica a favore della sostenibilità. Se pensiamo che in Israele l'uso irriguo scende al 40%, come ha evidenziato il presidente De Luca, diventa ancor più urgente spingere sull'agricoltura di precisione con strumenti come Irry Sat, il controllo satellitare lanciato dal Consorzio Sannio Alifano". (segue) (Ren)