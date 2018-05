Napoli: Coldiretti, domani "La Campania felix a tavola" all'alberghiero di Striano

- L'Istituto Superiore "Striano - Terzigno", in collaborazione con Coldiretti Campania e Campagna Amica, presenteranno domani "La Campania felix a tavola" presso la sede dell'Istituto Alberghiero a Striano, nel napoletano. L'iniziativa nasce dalla collaborazione intrapresa in occasione del Villaggio Coldiretti di Napoli, nel quadro del protocollo d'intesa per l'alternanza scuola/lavoro sottoscritto dall'organizzazione agricola con l'Ufficio scolastico regionale. Il programma prevede un confronto tra produttori agricoli e agroalimentari di eccellenza con i futuri operatori del food e dell'accoglienza nelle strutture turistiche. Si aprirà alle 8.30 con una masterclass affidata a quattro testimonianze: Paolo Ruggiero, presidente di Danicoop (Salerno), sul pomodoro San Marzano Dop, Pasquale Imperato (Napoli), titolare dell'azienda agricola Sapori Vesuviani, sul pomodoro del Piennolo Dop, Gabriella De Matteis (Avellino), produttrice di Pasta Armando fatta con 100% di grano italiano; Ida Corrado, delegata di Coldiretti Giovani impresa Salerno, sulle sfide della nuova agricoltura. (segue) (Ren)