Napoli: Ronghi-Ferrandino (Sud protagonista), anche revisori dei conti sanciscono fallimento

- "Anche i revisori dei conti hanno sancito il fallimento del comune di Napoli e hanno bocciato il bilancio dell'amministrazione De Magistris. Il Consiglio nella sua interezza deve respingerle perché è carta straccia". Lo hanno affermato Salvatore Ronghi e Luigi Ferrandino, rispettivamente segretario federale e portavoce cittadino di "Sud protagonista". "Anche i consiglieri che, eventualmente, voteranno il Bilancio comunale ne saranno responsabili sul piano amministrativo e contabile, oltre che politico per aver condiviso il disastro che De Magistris ha provocato alla nostra città", hanno sottolineato i due rappresentanti del movimento meridionalista, per i quali "questa amministrazione ha portato Napoli totalmente allo sbando, in preda alla illegalità, al degrado e al disordine amministrativo e contabile". "Una città che dovrebbe essere Capitale del Sud e che, invece, ha solo primati negativi e che deve potersi liberare della morsa fatale di De Magistris", hanno aggiunto Ronghi e Ferrandino, rendendo noto di aver presentato "un articolato esposto alla Procura della Corte dei Conti della Campania" , sul quale, lunedì 28 maggio alle ore 12, nella sede al Centro direzionale di Napoli isola G5, terranno una conferenza stampa per illustrare i contenuti e le iniziative che saranno intraprese. (Ren)