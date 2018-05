Lavoro: Rostan (Leu), riaprire trattativa sulla Doria di Acerra (Na). No a chiusura (2)

- "Il primo tavolo di trattativa - ha proseguito Rostan - aveva ottenuto quanto meno la garanzia che gli operai sarebbero stato redistribuiti sugli altri tre stabilimenti campani del gruppo. Adesso emerge l'ipotesi che molti di loro siano trasferiti a Parma. La chiusura di quello stabilimento peserebbe in modo drammatico su un territorio già provato da altre crisi aziendali e con una disoccupazione tra le più alte d'Italia". "Chiedo al Governo, quello in carica e quello che si dovesse formare, di intervenire per agevolare la ricerca di una soluzione condivisa che non penalizzi i lavoratori e salvaguardi l'assetto produttivo di una intera area, come quella metropolitana di Napoli, già fortemente provata dalla bassa occupazione", ha concluso. (Ren)