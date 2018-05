Caserta: arrestata moglie boss camorra che aveva sostituito marito alla guida del clan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sorta di neo-bidogniettiani mai staccatisi dalla cosca di origine, e facenti capo a Michele Bidognetti, fratello del capoclan; tra i componenti anche numerosi ragazzi vogliosi di fare carriera nel crimine organizzato. Franca Cotugno, appena il giorno dopo l'arresto del marito prende subito in mano la cassa del clan. Ogni mese, e' emerso, la donna, dalla sua abitazione di Giugliano in Campania (Napoli), elargiva somme tra i 600 e 1000 euro ai familiari degli altri affiliati, molti dei quali in carcere. Per la Dda, la "Nuova gerarchia Casalese", sarebbe e' attiva nei comuni napoletani di Giugliano, Sant'Antimo, in quelli casertani di Parete, Mondragone, Casal di Principe, con interessi anche anche a Minturno (Latina). (Ren)