Napoli: operazione anticontraffazione della polizia municipale alla Duchesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personale della unità operativa della polizia investigativa centrale della polizia municipale ha realizzato questa mattina un'importante operazione di contrasto al mercato dei prodotti contraffatti intervenendo in zona Duchesca (via Santa Candida, via Fazzini, via Scherillo). Sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria venditori sorpresi ad esporre merce riportante marchi falsificati e sequestrati 3000 paia di scarpe, 2820 borse, 5200 cinture, 384 giubbini, 518 tshirt e 3280 occhiali da sole, tutti riportanti segni di note griffes. Tutti gli articoli di moda e calzature erano perfettamente riprodotti e curati nei dettagli della fattura e del confezionamento. Analoghe operazioni anticontraffazione, insieme alle altre iniziative che quotidianamente vengono intraprese dai Reparti territoriali, saranno svolte nei prossimi giorni per contrastare il mercato del falso, non agendo esclusivamente sul commercio finale ma intercettando e colpendo la filiera dell'importazione, produzione e distribuzione di questi prodotti illeciti.(Ren)