Napoli: scoperta discarica abusiva nelle adiacenze del Real bosco di Capodimonte

- Gli agenti della Unità Operativa Stella della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti nelle adiacenze del Real Bosco di Capodimonte, all'interno dei "Giardini della Principessa Iolanda", accertando la presenza di una enorme discarica di rifiuti di ogni genere e sottoponendo a sequestro l'area. Nei giardini, che fanno parte del percorso turistico per il Museo nazionale di Capodimonte, era stata creata una enorme discarica di rifiuti di ogni tipo: organico, speciale, ingombrante e pericoloso. In particolare plastica, cartoni, pneumatici, barattoli di vernice, siringhe, indumenti di vario genere, valige, buste di plastica di colore nero con all'interno rifiuti non ancora identificati, tende di copertura di plastica sistemate come capanne e alcuni materassi sui quali ignoti passano la notte. Tutta la zona, sulla quale è stata creata la discarica, è ricoperta da un fitto strato di foglie secche attraverso le quali si intravedono, parzialmente occultati, enormi quantitativi di rifiuti. Considerato lo stato dei rifiuti la Polizia ha ipotizzato che un grosso quantitativo di essi sia presente nella discarica già da diversi anni. Sono in corso ulteriori indagini per l'identificazione dei responsabili dell'abbandono. (Ren)