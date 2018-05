Sud: Srm, aumento del 9,6% del valore aggiunto manifatturiero in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Mezzogiorno, negli ultimi anni, sta dando segni di ripresa: il Valore aggiunto manifatturiero nell’ultimo biennio è cresciuto del 9,6%, a fronte del 5,1% dell’Italia, andando a colmare una parte, seppur piccola, del gap con il resto del Paese. E' quanto è emerso dalla ricerca prodotta da Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno, presentata oggi al Banco di Napoli, in cui è sottolineato, inoltre, come le imprese dell'area meridionale esportino prodotti manifatturieri in 206 paesi nel mondo, mentre l’Italia in 230, che significa che il Mezzogiorno copre quasi il 90% dei Paesi in cui sono presenti prodotti italiani. Le esportazioni di beni manifatturieri sono state nel 2017 di 44.472 milioni di euro (10,3% dell’Italia), pari al 94,3% del totale economia (in Italia 95,9%), presentando un saldo positivo di 14.178 milioni di euro. Secondo la ricerca, negli ultimi tempi c'è stata un’accelerazione, soprattutto rispetto al dato nazionale: nel 2017 le vendite all’estero di manufatti sono cresciute del 9,9% a fronte del 7,4% dell’Italia. (Ren)