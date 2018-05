Caserta: domani ad Aversa focus sulle agevolazioni per accedere ai mercati esteri

- L'internazionalizzazione delle imprese costituisce uno dei maggiori temi dello sviluppo del tessuto economico nazionale; l'Annuario ISTAT 2017, evidenzia come le esportazioni delle imprese del mezzogiorno siano pari solo al 7,16% nel 2016 sul totale nazionale e la Campania partecipa per il 2,4%. La Regione Campania ha approvato lo scorso mese di Agosto il Piano strategico regionale per l'Internazionalizzazione, che mira a promuovere il raccordo tra driver dell'innovazione e dell'internazionalizzazione per dare impulso al tessuto produttivo e al sistema della ricerca sui mercati globali; inoltre, sul Burc del 14/05/2018 è stata pubblicata la modulistica per la presentazione delle domande per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane. Questi saranno gli argomenti del focus che si terrà presso la sala conferenze dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Antonio Tuccillo, domani, 23 maggio alle ore 15,00 alla presenza dell'Assessore Regionale all'internazionalizzazione Valeria Fascione e del dirigente della Regione Campania, Fiorella Ciullo. (segue) (Ren)