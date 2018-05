Caserta: domani ad Aversa focus sulle agevolazioni per accedere ai mercati esteri (3)

- I processi di internazionalizzazione delle imprese, in particolar modo quelli nei quali sono previsti investimenti esteri, richiedono un'attenta pianificazione finanziaria fondata sulle scelte strategiche effettuate dall'impresa", sottolinea Fabrizio Fiordiliso, dottore commercialista dell'Odcec Napoli Nord e docente di "Corporate & Investment Banking" presso l'Università della Campania. "Non tutte le imprese sono in grado di effettuare tale pianificazione - continua Fiordiliso - ed è, pertanto, auspicabile che la Regione istituisca una short-list di esperti in finanza e internazionalizzazione, onde supportare le imprese non solo finanziariamente ma anche con un team di professionisti specializzati. E proprio il tema della specializzazione è messo in risalto da Domenico Graziano e Filippo Brighina, rispettivamente presidenti delle commissioni di studio Internazionalizzazione e Finanza agevolata dell'Odcec, secondo i quali l'internazionalizzazione ed il relativo supporto finanziario costituiscono uno dei principali mercati di riferimento della professione dove il ruolo del dottore commercialista assume un valore rilevante – e di alta specializzazione - nella pianificazione e nella scelta delle diverse strategie in grado di creare casi di successo. (Ren)