Salute: da domani a Salerno le nuove frontiere delle malattie uro-andrologiche al 13esimo congresso Urop

- Da domani 24 maggio (ore 8.30) a sabato, a Salerno (Grand Hotel) si terrà il 13° congresso multidisciplinare Urop, presieduto dall'uro-andrologo Stefano Pecoraro, direttore dipartimento Urologia Gruppo Malzoni Neuromed Avellino. Urologi, andrologi, endocrinologi, sessuologi, ginecologi, biologi e psicologi, provenienti da tutta Italia, si confronteranno a 360° sugli aspetti della sfera genitale e sessuale maschile. In apertura dei lavori, live surgery in diretta via satellite dalle sale operatorie della Malzoni Neuromed di Avellino dove saranno effettuati interventi delle alte e basse vie urinarie, di chirurgia protesica e laparoscopica. In programma anche un focus sulle novità nella sessualità di coppia, poi un confronto sulla comunicazione digitale in uro-andrologia e la presentazione di numerosi casi clinici. Nel corso della cerimonia inaugurale (ore 19), alla quale interverranno il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Vincenzo Mirone, direttore Scuola Specializzazione in Urologia della "Federico II", terrà una lettura magistrale dal titolo "L'urologo: il playmaker della salute maschile". (Ren)