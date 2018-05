Almirante: Laboccetta (Polo sud), ricordare mai rinunciare. Chiediamo a Napoli una piazza

- "Ieri, a Napoli, il Teatro Sannazaro già dalle 17,30 era gremito in ogni ordine di posti. A 30 anni dalla scomparsa abbiamo voluto ricordare Almirante nella città che negli anni '80 gli ha riconosciuto un consenso plebiscitario. Ringrazio l'ex sindaco Antonio Bassolino che ha accettato di partecipare all'incontro promosso da Polo Sud e Controcorrente sul tema 'Quando in politica c'erano i leader'". Lo ha dichiarato, in una nota, l'ex deputato napoletano Amedeo Laboccetta, presidente del movimento di opinione Polo Sud. "Sempre avversari e mai nemici - ha aggiunto -: è stata questa l'impostazione culturale di una vita portata avanti da Almirante e ieri Bassolino ne ha condiviso il concetto rendendo omaggio all'ultimo grande leader della destra italiana". "Credo sia giusto e doveroso - ha concluso Laboccetta - che la città di Napoli dedichi un toponimo ad Almirante. Una piazza di Napoli a testimonianza e ricordo del suo impegno per il popolo del Mezzogiorno". (Ren)