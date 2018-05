Napoli: Verdi, complimenti ai volontari Csi Gaiola per pulizia straordinaria della 'pedamentina'

- "Ancora una volta i volontari del Centro studi interdisciplinari della Gaiola dimostrano, con i fatti e l'impegno concreto, il loro amore per quella bellissima zona di Napoli e della Campania". Lo hanno detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza, complimentandosi con "i volontari del Csi Gaiola che, insieme agli scout del Gruppo Napoli X, hanno ripulito la 'pedamentina', la strada che porta alla spiaggia della Gaiola ripulita qualche giorno fa dagli stessi volontari del Csi Gaiola insieme ad attivisti e simpatizzanti del Sole che ride". "Interventi come questi sono importanti nell'immediato perché ripuliscono strade, spesso rappresentative di Napoli, ma anche nel lungo periodo perché creano un senso di comunità e di coinvolgimento che è fondamentale sia per tenere pulite le nostre città che per sopperire a qualche carenza, non sempre voluta, da parte delle amministrazioni comunali che, complici i continui tagli di risorse, spesso non riescono a garantire neanche le manutenzioni ordinarie", hanno aggiunto Borrelli e Simioli, per i quali "i volontari del Csi Gaiola dimostrano che non basta il lamento quando ci si può impegnare personalmente per migliorare la situazione". (Ren)