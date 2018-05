Salerno: Forza Italia, nuovi coordinatori a San Marzano sul Sarno e a Sala Consilina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore provinciale di Salerno di Forza Italia, Enzo Fasano, ha provveduto a nominare coordinatore cittadino l'avvocato Alessandro Carrazza per Sala Consilina e l'imprenditore Gennaro Adinolfi per San Marzano sul Sarno. "I risultati conquistati in occasione delle scorse Politiche - ha affermato Fasano - confermano che Forza Italia è un partito in salute, ancor di più in provincia di Salerno dove ha conquistato uno dei risultati più importanti a livello nazionale. Un patrimonio da difendere e da rafforzare con l'aiuto di chi ha dimostrato di credere fortemente nel progetto di Silvio Berlusconi. Le nomine di Alessandro Carrazza a Sala Consilina e di Gennaro Adinolfi a San Marzano sul Sarno vanno in questa direzione. Sono sicuro che i neo coordinatori sapranno dare un contributo importante al partito sui propri territori, radicando sempre più la bandiera di Forza Italia nel salernitano". (Ren)