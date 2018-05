Napoli: sequestrato cantiere con amianto ai Quartieri spagnoli

- Nell'ambito delle attività di controllo predisposte dalla polizia municipale di Napoli, finalizzate a prevenire e reprimere ogni illegalità in materia ambientale, personale della polizia ambientale durante il pattugliamento delle strade a ridosso di p.tta Parrocchiella, ai Quartieri spagnoli, hanno scoperto operai intenti a lavorare in un cantiere aperto all'interno di un condominio, che, tra le macerie prodotte dalle opere di demolizione, presentava frammenti di quella che era stata una condotta fognaria in amianto. Gli agenti hanno fermato immediatamente i lavori e inibito l'area al transito sia dei pedoni che dei veicoli, imponendo agli operai di munirsi dapprima delle protezioni personali e poi di mettere in sicurezza l'area, in attesa che giungesse la ditta specializzata per l'idonea bonifica. I lavori furono commissionati dal condominio a seguito di una prescrizione data dal servizio fognature del comune di Napoli per sanare una perdita che causava la fuoriuscita di reflui. (segue) (Ren)