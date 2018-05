Economia: Srm, Italia secondo paese in Eu per valore aggiunto manifatturiero (2)

- Il 43,6% del valore aggiunto manifatturiero nel Mezzogiorno è generato dalle filiere Alimentare, Aeronautico, Automotive, Abbigliamento-Moda e Farmaceutico (4A e Pharma). Si tratta di 12,7 miliardi di euro, il cui peso sul dato nazionale supera quello medio manifatturiero: 17,2% contro 12,3%. L’export di tali produzioni è di 20,6 miliardi di euro, il 13,5% dell’export nazionale, si contano inoltre oltre 49mila imprese, pari 33% dell’Italia e oltre 217mila addetti, il 19,1% del dato nazionale. La ricerca Srm ha mostrato come queste 5 filiere meridionali abbiano un peso di rilievo anche nel commercio manifatturiero interregionale: il 45% per export ed il 48,4% per import. Si tratta di filiere lunghe che si sviluppano da Nord a Sud e per effetto delle interdipendenze di filiera, 100 euro di investimento in questi 5 settori producono un effetto a cascata su tutta l’economia nazionale di 580 euro, con un moltiplicatore quindi pari a 5,8.(Ren)